Волгоград, , 13:02 — REGNUM В нападении на полицейского подозревается 20-летний житель Дубовского района Волгоградской области. Молодой человек набросился на участкового с ножом и успел нанести ему два ранения. Возбуждено уголовное дело, сообщили 28 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как выяснили следователи, утром 27 ноября участковый прибыл в село Прямая Балка с проверкой версии о возможной причастности одного из местных жителей к краже. Фигуранта полицейский застал дома с семьёй, тот отказался отвечать на вопросы, накинулся на участкового и ранил его ножом в лоб и спину. Разоружить молодого человека помогла его мать, прибежавшая в комнату на крики.

Подозреваемый попытался сбежать с места происшествия. В полиции уточнили, что его задержали в ближайшем лесу, он оказал сопротивление.