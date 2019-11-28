Анкара, , 12:56 — REGNUM ВВС Турции нанесли удар по окрестностям горы Кандиль в Иракском Курдистане, вызвав панику среди мирных жителей, об этом сообщает издание BasNews.

Целью турецкой авиации были повстанцы из Рабочей партии Курдистана (РПК), глава администрации города Саргасор Наро Абдулла в комментарии изданию сообщил, что разрушению подверглись дома местных жителей.

В заявлении министерства обороны Турции говорится о «нейтрализации» семерых курдских повстанцев, однако об ущербе имуществу мирных жителей не сообщается.

Напомним, вооруженные силы Турции регулярно атакуют объекты РПК на территории Ирака, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Официальный Эрбиль призывает курдских повстанцев отказаться от провокации турецких военных.

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