Краснодар, , 12:44 — REGNUM Более двух килограммов марихуаны изъяли сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю у жителя Новокубанского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 28 ноября.

Полицейские получили данные о том, что один из местных жителей может хранить дома запрещённые вещества. При осмотре территории домовладения полицейские обнаружили более двух килограммов вещества — как позже установили эксперты, марихуаны. Хозяин дома объяснил, что обнаружил дикорастущие кусты конопли, оборвал их, изготовил наркотик и хранил якобы для личного употребления.

В отношении 50-летнего мужчины, уже имеющего судимость, возбуждено уголовное дело — по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.