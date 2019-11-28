Анкара, , 14:08 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики заявило, что пограничный пост в Акчакале на границе с Сирией подвергся миномётному обстрелу, в результате чего погибли два турецких военнослужащих.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении турецкого оборонного ведомства говорится: «Район, подвергшийся миномётному обстрелу, потом незамедлительно попал под плотный огонь средств огневой поддержки. Ведущиеся в регионе операции будут продолжены».

В заявлении сказано: «Да будет Всевышний Аллах милостив к нашим шахидам (в исламе — мученик за веру), потерявшим свои жизни в этом прискорбном инциденте, ввергшем нас в глубокую печаль. Мы желаем здоровья и терпения их дорогим семьям, Вооруженным силам Турции и всему нашему народу».