Иркутск, , 12:38 — REGNUM Прокуратура Иркутской области уверена, что далеко не все «пожары — отказники», бушевавшие в регионе летом 2019 года, не тушили на законных основаниях. Как следует из официальной информации данного надзорного органа, «установлено, что министерством лесного комплекса области необоснованно отнесены к зоне контроля ряд лесных участков, где на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области, при соблюдении ряда условий, возможно прекращение (приостановка) работ по тушению».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в зону контроля включено более 120 кварталов лесных участков, отнесенных к категории защитных лесов, имеющих особо ценное значение и подлежащих особой охране, лесных участков предоставленных на праве аренды юридическим лицам в целях заготовки древесины, в том числе расположенных вблизи населенных пунктов, дорог регионального и федерального значения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Иркутской области начались ещё весной, а их широкому распространению способствовало включение очагов в так называемые «зоны контроля». Ещё их называют «пожары — отказники», которые решено не тушить из соображений экономической нецелесообразности. О выявлении фактов незаконного определения пожаров в «отказники» надзорные органы Приангарья извещали ещё в августе.

«В этом году уже был допущен переход пожара на территории Прибайкальского нацпарка, ущерб составил около 1,5 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с той, которая тратится на тушение пожаров по области в целом, поэтому оценку возможного ущерба надо проводить совместно с заповедниками, иначе ущерб может быть колоссальным», — отметил первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин.

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