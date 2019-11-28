Краснодар, , 12:36 — REGNUM Оперативно-профилактическое мероприятие «Контингент» проводят полицейские на территории Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 28 ноября.

В операции, цель которой предупредить совершение преступления лицами, которые уже находятся на профилактическом учете, задействованы более 2,5 тыс. сотрудников полиции. В рамках операции уже проверены более четырёх тысяч человек, более 220 дополнительно поставлены на учёт. К административной ответственности в рамках операции привлекли более тысячи человек.

Полицейские установили три факта уклонения от административного надзора со стороны лиц, находящихся на учёте. Совершения тяжких и особо тяжких преступлений со стороны поднадзорных лиц не допущено.