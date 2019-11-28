Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор директору компании «Форпост-1» за хищение денежных средств дольщиков. Кировский районный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 28 ноября.

Из материалов уголовного дела следует, что в хуторе Новоалександровка Азовского района застройщик пообещал построить жилой посёлок «Приазовье». 60 человек заключили с фирмой договоры долевого участия на общую сумму более 80 млн рублей. Однако застройщик не только растратил деньги, но и под предлогом займа похитил 19 млн рублей у своих знакомых.

Руководитель фирмы признан виновным в мошенничестве и мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Отбывать наказание виновный должен в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.