Тахтамукайский район, Адыгея, , 12:31 — REGNUM Мужчина погиб, попав под электричку в Тахтамукайском районе Адыгеи. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Происшествие случилось накануне вечером, примерно в 19:10, на участке железнодорожного перегона Энем — Кубань, расположенном в районе поселка Яблоновский.

По данным следствия, неустановленный мужчина, на вид 30−40 лет, попал под электричку, которая ехала из Новороссийска в Краснодар. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.