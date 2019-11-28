Посёлок городского типа Эвенск, Магаданская область, , 12:40 — REGNUM В магаданский Эвенск авиацией доставили часть долгожданных почтовых отправлений — более 700 кг почты скопилось за несколько месяцев на сортировке в Магадане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации авиаперевозчика «ИрАэро», удалось загрузить лишь 360 кг, и то за счёт пассажиров. Не все желающие смогли улететь.

Сложности с доставкой почты возникли из-за того, что в Северо-Эвенском округе до сих пор не открыли «зимник», поэтому перевозки грузов не могут осуществляться.

Правительство Колымы и руководство «ИрАэро» договорились о двух рейсах с почтовыми отправлениями: 28 ноября и 2 декабря. Ан-24 вмещает 48 пассажиров и багажное отделение заполнено вещами пассажиров, для почты места нет, потому её размещают на пассажирских местах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 ноября не получают почту жители Заполярья, АК «Якутия» не берёт на борт отправления.