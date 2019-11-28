Нальчик, , 12:24 — REGNUM Более 20 тыс. бутылок контрафактной алкогольной продукции обнаружили в Кабардино-Балкарии. Фальсификат производился в Северной Осетии и поставлялся на рынки Кабардино-Балкарии и Ставрополья, пишет SM-News.

Подпольный склад для хранения алкоголя известных марок был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые провели сотрудники ФСБ и МВД по Кабардино-Балкарии. Помещение располагалось в городе Нальчике. Жидкость, разлитая по бутылкам, представляет собой опасность для жизни и здоровья граждан. Она поставлялась в субъекты СКФО для реализации в преддверии новогодних праздников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников в 2018 году в Кабардино-Балкарии было изъято на рынках республики сначала около 25 000 бутылок контрафакта, а затем еще более 36 000 бутылок «левого» алкоголя и 4500 литров спиртосодержащей жидкости.

«Элитное пойло» производили непосредственно в республике — на кустарных производствах в городе Нальчик, поселках Хасанья и Урвань.