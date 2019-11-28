Донецк , Ростовская область, , 12:27 — REGNUM В городе Донецке Ростовской области в ночь на 28 ноября произошло ДТП. Водителем иномарки мог быть глава города, председатель муниципального парламента Юрий Тарасенко, пишет местная газета «Пик».

Автомобиль Nissan, двигавшийся по улице Королёва, чуть не сбил человека. На видеокадрах, которые сняли очевидцы, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. При этом мужчина, похожий на Тарасенко, покинул машину и отрицал, что находился за рулём. Медицинская помощь потерпевшему не понадобилась.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИА REGNUM отмечает, что ранее иерей Димитрий Кивилиди, в 2017 году устроивший «пьяное» ДТП с пострадавшими в Ростове-на-Дону, стал руководителем одного из приходов.

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