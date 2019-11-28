Улан-Удэ, , 12:16 — REGNUM Сотрудники Росгвардии по Бурятии задержали девушку по обвинению в мошенничестве при оказании интимных услуг. Подробности курьёзного случая рассказали ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Предполагаемая злоумышленница разместила в мессенджере объявление, предложив свои услуги. После этого она встретилась с потерпевшим в одной из гостиниц Улан-Удэ. Однако, получив деньги, по данным Росгвардии, девушка отвлекла клиента и сбежала.

«Обманутый мужчина на следующий день назначил повторную встречу, на которой сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемую в Железнодорожном районе. Ею оказалась жительница Иволгинского района», — сообщили в управлении.

Отмечается, что пять тысяч рублей, полученных от клиента, она потратила на свои нужды. Расследование продолжается, однако непонятно, как именно потерпевший будет доказывать, что услуга не была оказана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Улан-Удэ задержали членов организованной преступной группы, которых обвиняют в организации азартных игр и проституции, а также вымогательстве. В доме одного из них было изъято большое количество взрывчатки.

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