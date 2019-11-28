Киев, , 12:17 — REGNUM В ночь на 28 ноября неизвестные ограбили офис Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), расположенный на улице Крещатик, сообщил 28 ноября глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Офисный сейф искалечен. В нём хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства… Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуты на стол, ящики открыты», — рассказал он.

Следы проникновения обнаружили работники офиса, которые вызвали полицию. В данный момент правоохранители проводят следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева неизвестные проникли в офис помощницы депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» и вынесли рабочий компьютер с ценной информацией.

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