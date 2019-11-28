Самара, , 12:12 — REGNUM Уголовное дело в связи со смертью новорожденного ребенка в областной клинической больнице им. Середавина возбудили в Самаре. Об этом 28 ноября сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области.

По информации источника, смерть ребенка наступила 26 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ.

В настоящий момент для установления причин смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза.