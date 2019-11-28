Новокубанск, Краснодарский край, , 12:01 — REGNUM Два уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главы Новокубанского городского поселения Краснодарского края, сообщила 28 ноября пресс-служба прокуратуры региона.

Дело возбудили по результатам проверки, которую ранее провело надзорное ведомство. Выяснилось, что в 2016−1018 году глава Новокубанского городского поселения «распоряжался земельными ресурсами в обход установленных законом процедур».

Экс-глава города перераспределял земли вместо того, чтобы формировать самостоятельные земельные участки и реализовывать их через конкурс.

В настоящее время незаконные соглашения о перераспределении земель суд по искам прокуратуры признал недействительными.