Бени, Конго, , 12:10 — REGNUM Миротворческая миссия ООН в Демократической Республике Конго начинает расследование и сбор доказательств того, что ее члены могли быть причастными к убийству протестующего. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление представителя миссии.

В соответствии с заявлением, мужчина скончался во вторник, 26 ноября, в городе Бени на востоке страны, где в понедельник, 25 ноября, прошли столкновения местных жителей с полицией. Протестующие также разграбили и сожгли мэрию и несколько зданий миротворческой миссии ООН (МООНСДРК), в ходе чего погибли как минимум один гражданский служащий и один миротворец.

По информации журналистов агентства, основной причиной выступления местных жителей стала неспособность миротворческой миссии ООН и правительственных войск защитить их от нападений боевиков.

Напомним, что силы ООН в ДР Конго насчитывают 18 000 человек.

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