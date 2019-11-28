Анкара, , 12:06 — REGNUM В результате минометного обстрела по пограничному посту в турецкой провинции Шанлыурфа погибли двое военнослужащих, об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, где продолжается спецоперация против членов Рабочей партии Курдистана. Отмечается, что вооруженные силы открыли ответный огонь.

Подробности инцидента не сообщается, также неизвестно, кто несет ответственность за гибель турецких военных.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября вооруженные силы Турции начали военную кампанию против курдских повстанцев на юго-востоке страны, с целью уничтожения их влияние в указанном регионе.

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