Уфа, , 11:58 — REGNUM Пациента больницы Иглинского района Башкирии обвиняют в угоне автомобиля, принадлежащего медицинскому учреждению. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о том, что от здания центральной районной больницы угнан автомобиль «ВАЗ-2107» поступило стражам порядка от водителя угнанной автомашины.

Вскоре стражи порядка нашли автомобиль на дороге в разбитом состоянии. Из машины были похищены документы, магнитофон и медицинская аптечка.

Сотрудники ГИБДД заподозрили в угоне транспортного средства 44-летнего местного жителя, который находился в нетрезвом состоянии.

По версии стражей порядка, ночью мужчина обратился в медучреждение с просьбой оказать ему медицинскую помощь. После этого подозреваемый направился домой. А так как расстояние до его деревни было 30 км, то мужчина решил угнать автомобиль.

Во время движения машина опрокинулась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ст. 166 УК РФ.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.