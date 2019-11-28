Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:55 — REGNUM С борта контейнеровоза Thalassa Patris, идущего под флагом Сингапура, исчез украинский моряк Владислав Маслов 1995 года рождения, сообщил благотворительный фонд «Ассоль».

Пропажу выявили 23 ноября, когда судно находилось у берегов Шри-Ланки. Родственники моряка заявили, что компания-судовладелец и капитан корабля не предприняли никаких мер для поиска члена команды.

«Единственное, что было сделано — это возврат Thalassa Patris в квадрат, где предположительно последний раз видели Владислава на судне, и визуальный поиск его в воде в светлое время суток», — сказано в сообщении.

У моряка был с собой мобильный телефон, звонки с которого исходили до 24 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский моряк, осуждённый в Греции за перевозку нелегалов, обвинил Украину в бездействии и объявил голодовку.

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