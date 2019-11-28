Благовещенск, , 11:49 — REGNUM В Благовещенске в результате дорожно-транспортного происшествия получили различные травмы сразу пять несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приамурья.

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Авария произошла на улице 50-летия Октября, где водитель Toyota Corolla не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди машины Toyota Prius, в результате чего произошло столкновение. Prius отбросило на автомобиль Mazda Demio. В результате происшествия были травмированы три несовершеннолетних пассажира (2001, 2003, 2019 годов рождения) находящихся в Toyota Corolla и два несовершеннолетних пассажира 2008, 2012 годов рождения находящихся в автомобиле Toyota Prius.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе в Приамурье в тяжелом ДТП погибло сразу пять человек, дорожные службы уверяют, что в это время на дороге не было гололёда.