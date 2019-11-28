Иерусалим, 28 ноября 2019, 11:47 — REGNUM Вооруженные силы Израиля разрушили четыре палестинских дома на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
Инцидент произошел рано утром недалеко от Хеврона, в южной части незаконно занятых Израилем территорий.
Как отмечает корреспондент агентства, военные вместе с бульдозером вошли в город Бейт-Кахель и приступили к сносу поселений.
Напомним, власти Израиля регулярно сносят жилые дома палестинцев, арестованных по обвинению в террористической деятельности, направленной против еврейского государства.
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