Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии перед судом предстанет 46-летний житель, которого обвинили в повторном самовольном подключении к газопроводу. Фигурант уголовного дела дал признательные показания, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В ходе разбирательств установлено, что в ноябре 2018 года сельчанин был оштрафован на 10 тыс. рублей за самовольное подключение к газопроводу. Это было сделано после того, как из-за долгов за газ домохозяйство было отключено от газового снабжения.

«Несмотря на это, 20 июня 2019 года сотрудниками газовой службы вновь был выявлен факт самовольного подключения обвиняемого к газопроводу», — сказал Олег Дмитриев, отметив, что тем самым была создана «реальная угроза безаварийному и бесперебойному газоснабжению большого количества потребителей, потенциальная угроза взрыва, пожара, отравления газом и человеческих жертв» .

Ущерб, нанесённый газоснабжающей организации, оценён в 25 тыс. рублей.

Мужчина дал признательные показания. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ («Самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние»). Дело направлено в районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в Цивильском районе Чувашии произошла трагедия из-за самовольного изменения конструкции газопровода в многоквартирном доме в селе Тувси. В результате произошёл взрыв бытового газа, погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Обвинение было предъявлено одному из жильцов дома, который получил три года два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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