Владивосток, , 11:40 — REGNUM Роспотребнадзор проверит школу № 25 города Владивостока по факту жалоб учеников на сильный запах хлорки в помещении образовательного учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье закрыли школу из-за 80-кратного превышения опасного вещества

Как оказалось, в школе идёт ремонт на втором этаже после протечки участка крыши, и рабочие обработали поверхность потолка белизной. Утром занятия начались, не смотря на резкий запах, после которого у некоторых детей, как утверждают родители, выступили аллергические реакции.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Приморья ученики принесли в учебное учреждение ртуть, которая, в итоге, оказалась на полу и было принято решение временно перевести детей на дистанционное обучение.