Москва, , 11:36 — REGNUM Неизвестная женщина в Москве скончалась от переохлаждения, сообщает 28 ноября агентство «Москва».

Сообщается, что она была доставлена в одну из больниц 27 ноября. Пациентка рассказала врачам, что упала на улице. Спустя несколько часов женщина скончалась. Диагноз — переохлаждение. Также была выявлена алкогольная интоксикация.

Правоохранительные органы устанавливают личность женщины. на вид ей около 60 лет, при себе документов не оказалось. Проводится доследственная проверка.