Тирана, , 11:34 — REGNUM В Албании число жертв землетрясения возросло до 39 человек, сообщает 28 ноября Албанское телеграфное агентство со ссылкой на премьер-министра страны Эди Рама.

Премьер-министр также призвал албанские средства массовой информации не распространять ложные новости и слухи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 25 на 26 ноября 2019 года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сильнее всего от подземных толчков пострадали города Тирана и Дуррес. Всего из-под завалов были спасены 47 человек, ещё 658 числятся в списках пострадавших.

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