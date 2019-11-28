Орел, , 11:32 — REGNUM 28 сотрудников УМВД по Орловской области, в том числе 14 руководителей, наказаны за искажение статистики преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные прокуратуры региона, опубликованные 27 ноября по итогам проверки.

В частности, прокуратура выяснила, что сотрудники органов предварительного расследования УМВД России по Орловской области не были предоставили своевременно в регистрационно-учетные подразделения и информационный центр документы первичного учета (статистические карточки) о результатах расследования более чем тысячи уголовных дел, расследование которых было возобновлено после отмены незаконных и необоснованных решений о приостановлении или прекращении расследования. Также несвоевременно были поставлены на учёт преступления по девяти уголовным делам, переданным по подследственности. Также прокуроры выявили случаи искажения в документах первичного учета сведений о социально-криминологических характеристиках преступлений.

«По фактам допущенных нарушений прокуратурой Орловской области в адрес начальника УМВД России по Орловской области Юрия Савенкова внесено представление, по результатам рассмотрения которого 28 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в числе которых 14 руководителей подразделений различного уровня», — уточнили в прокуратуре.