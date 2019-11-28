Южно-Сахалинск, , 11:36 — REGNUM На Сахалине в очередной раз обсудят за круглым столом штраф для рыбаков, которые выходят и выезжают на хрупкий лед. Проблеме много лет, погибло много людей, но споры не прекращаются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сторонники штрафов говорят о риске для жизни людей, о чрезвычайной дороговизне спасательных операций, особенно когда привлекаются специализированный флот и вертолёты. Противники полагают, что введение подобных штрафов может привести к всплеску коррупции.

В очередной раз депутаты областного парламента соберутся по этому вопросу за круглым столом 11 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, на реках Хабаровского края завершился ледостав. Но МЧС предупреждает: лёд очень тонкий, молодой. Пересекать реки можно только на специально оборудованных МЧС переправах.

В Ульяновской области 64 рыбака оказались на оторвавшейся льдине. В спасательной операции участвовали 32 спасателя, было задействовано 12 спецмашин.