Невьянск, Свердловская область, , 11:19 — REGNUM В Невьянске перед судом предстанет ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель, обвиняемый в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия два преступных эпизода произошли в сентябре 2019 года. Злоумышленник против воли своей сожительницы дважды проникал в её жилище. Один раз он попал в квартиру через разбитое окно, второй — через незапертую дверь.

Отметим, что наказание по инкриминируемой статье уголовного кодекса предусматривает наказание до трёх месяцев ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области за аналогичное преступление попал под суд гражданин, который в пьяном виде незаконно проник в чужое жилище, после чего уснул на диване.

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