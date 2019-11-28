Манила, , 11:28 — REGNUM В результате взрыва гранаты на юге Филиппин погиб полицейский. Об этом 28 ноября сообщает газета Manila Bulletin.

Кроме того, при взрыве пострадали ещё 11 человек.

По имеющейся информации, взрыв произошёл на территории одного из колледжей. Все пострадавшие от теракта были доставлены в больницу.

На данный момент полиция Филиппин проводит следственные действия по установлению обстоятельств трагедии.

Напомним, 26 ноября текущего года журнал India Today сообщил, что в Индии два человека стали жертвами подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного на территории Джамму и Кашмир .

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