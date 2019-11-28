Занзибар, Танзания, , 14:02 — REGNUM Министерство здравоохранения Занзибара временно отстранило от должности врача больницы Чакечаке в области Южная Пемба Масуда Сулеймана Абдаллу в связи с сексуальными домогательствами к беременной женщине. Как сообщается, Абдалла требовал от женщины заняться с ним половым актом в качестве взятки.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, выступая сегодня перед журналистами министр здравоохранения Занзибара Хамад Рашид Мохамед заявил, что отстранение врача было оформлено в соответствии с законом.

Министр сообщил, что получил письмо от Бюро по коррупции и экономическим преступлениям, в котором содержались подробности ареста врача, в связи с которым руководство больницы было вынуждено отстранить его от должности.