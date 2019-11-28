Ульяновск, , 11:16 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска, где в аварию попал маршрутный автобус и были ранены восемь человек, скончалась госпитализированная в больницу пожилая женщина. Об этом сообщает МВД по Ульяновской области, опубликовав детали происшествия.

Авария произошла 27 ноября на Димитровградском шоссе. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Хендэ Тускани» при повороте налево на зелёный свет допустил столкновение с автобусом, который завершал проезд перекрестка. В министерстве отмечают, что автобус после столкновения наехал на дерево, а иномарка столкнулась с грузовым фургоном.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально сообщалось о восьми пострадавших (пассажирах автобуса), из них один человек был госпитализирован. По новым данным полиции, в ДТП госпитализированы три человека, в том числе 17-летняя девушка, а также две женщины 1953 и 1934 годов рождения. Позже в больнице пожилая женщина скончалась. Амбулаторное лечение назначено пятерым пассажирам автобуса.

Напомним, в ноябре в Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту гибели трёх человек в аварии, которая произошла 25 июля 2019 года. Перед судом предстанет таксист.

Подробнее: Таксиста в Ульяновской области обвинили в гибели трёх человек

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь человек ранены в ДТП в Ульяновске