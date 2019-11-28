Мванза, Танзания, , 14:01 — REGNUM Жители 59 деревень округа Сенгерема в области Мванза, Танзания, остались без крова в результате проливных дождей, вызвавших наводнение в стране. Помимо этого, по информации танзанийского новостного издания Nipashe, дождь привел к гибели десяти человек, еще пятеро пострадали.

В интервью комиссар округа Сенгерема Эммануэль Киполе заявил, что, согласно оценке Окружного комитета по безопасности и охране, население 59 сёл лишились своих жилищ, около 100 человек остались без продовольствия и доступа к базовым услугам.

Киполе призвал различные заинтересованные стороны и широкую общественность оказать поддержку пострадавшим, пожертвовать еду, лекарства и другие необходимые средства.

По его словам, Комитет по охране и безопасности уже организовал пункты приема помощи, в которых граждане могут внести пожертвования.