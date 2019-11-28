Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли и задержали предполагаемого виновника появления отвратительных запахов, которые вызвали тревогу и страх у жителей южной и восточной части Петербурга на минувшей неделе. Злоумышленником, сливавшим нечистоты в канализацию, оказался частный ассенизатор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как информировало ИА REGNUM, о мерзкой вони жители района Купчино сообщили в социальных сетях в ночь на четверг, 21 ноября. Как писали люди, запах был настолько невыносимым, что нечем было дышать. Позже на то же самое пожаловались жители Невского района. На место выезжали сотрудники МЧС, управления Роспотребнадзора Петербурга, Водоканала. Источник запаха тогда не был найден. История продолжилась и 22 ноября, в тот день из-за запаха даже была эвакуирована школа, после чего удалось определить, что вонь всё-таки идет из канализации, однако источником зловония Водоканал не является — в его подземные сети незаконно слили некую субстанцию.

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Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили предполагаемого виновника инцидента.

«Им оказался 48-летний житель Купчино, который зарабатывает на жизнь частным ассенизатором. Для этого у мужчины в собственности есть автомашина ГАЗ, оборудованная цистерной и насосным устройством», — пояснили сегодня, 28 ноября, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Проверив содержимое автоцистерны, силовики и привлеченные специалисты установили, что оно соответствует токсичным отходам, которые были слиты 20 ноября в сток ливневой канализации в районе дома 8 по Малой Карпатской улице. Именно это преступное действие привело к появлению стойкого запаха.

Мужчина признался, что вечером 20 ноября в районе Грузового проезда перекачал из емкости, установленной на автомобиле «Газель», неизвестную жидкость, которую затем слил в канализационный сток.

«Материалы по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили в Главке МВД.

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