Киншаса, , 11:12 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в Демократической республике Конго (ДР Конго) совершено нападение на представителей организации, сражающихся со вспышкой Эболы, об этом 28 ноября он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы убиты горем, наши худшие опасения подтвердились», — отметил чиновник, не пояснив подробности инцидента.

Известно лишь то, что вооруженная группа совершила нападение на сотрудников ВОЗ в районе Биакато и Манджине на востоке страны.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола в ДРК вторая по масштабу в истории данной страны, некоторые эксперты отмечают, что вирус стал более приспособлен к среде, что делает его менее уязвимым перед вакциной.

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