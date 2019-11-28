Зея, Амурская область, , 11:09 — REGNUM В школе посёлка Октябрьский Зейского района Приамурья полиция проводит проверку сообщения о том, что учитель местной школы избил своего ученика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Со слов родных пострадавшего, пока учителя не было на уроке, школьники подрались. После педагог зашёл, якобы выволок подростка в раздевалку и избил его, пишет «Свободная пресса».

Проверкой инцидента занимается министерство образования Приамурья, и учителю уже внесено дисциплинарное взыскание за то, что он покинул урок, предоставив школьников самим себе. Сам пятиклассник продолжает посещать учебное заведение, претензий к педагогу у него нет. В посёлке считают, что никакого избиения не было.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы в Дагестане заинтересовались опубликованным в интернете роликом, на котором учитель сельской школы бьет ученика.