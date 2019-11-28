Владивосток, , 11:03 — REGNUM Во Владивостоке задержано 24 тонны мороженой кеты, которая транзитом шла из Магаданской области в Красноярск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалину.

Читайте также: В Еврейской АО ветврач незаконно продлевал срок годности продуктов питания

Продукцию с нарушением требований маркировки обнаружили в контейнере во Владивостокском морском рыбном порту. Товар должен был поехать в Красноярск. Товар без маркировки был изъят и помещён на изолированное хранение. В отношении собственника рыбы возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 10.8 КоАП. После его завершения продукция неподтверждённого качества подлежит уничтожению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО ветеринарный врач незаконно продлевал сроки годности для продуктов питания.