Бали, Индонезия, , 10:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3 произошло вблизи индонезийского округа Карангасем острова Бали, сообщает информационный портал Detik.

По информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 28 ноября в 00:23 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 17 км к северо-востоку от Карангасема на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в индонезийской провинции Лампунг произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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