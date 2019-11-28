Уфа, , 10:59 — REGNUM Два человека погибли, еще троих пострадавших госпитализировали после ДТП в Стерлитамакском районе Башкирии. Об этом 28 ноября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла вечером 27 ноября. На 27 км автотрассы Стерлитамак-Стерлибашево столкнулись автомашины «Renault Symbol» и «Skoda Fabia», которые ехали на встречу друг другу.

В результате две женщины 80 и 54 лет — пассажиры «Renault Symbol» скончались на месте. Двух водителей и еще одного пассажира «Renault Symbol» госпитализировали.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.