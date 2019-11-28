Париж, , 14:08 — REGNUM 28 ноября стало известно, что вечером в среду 27 ноября около 22:00 во Франции произошло массовое отключение подачи электроэнергии. Как сообщает Le Figaro, без света остались около 200 тысяч домов в Париже и департаментах О-де-Сен и Валь-д'Уаз.

По информации, предоставленной компаниями RTE (Réseau de Transport d'Électricité) и Enedis, отключения произошли из-за перепадов напряжения на подстанции, расположенной в городе Сержи-Понтуаз (департамент Валь-д'Уаз). Тем не менее, представитель компании RTE подчеркнул, что благодаря своевременной реакции подачу электроэнергии удалось восстановить в кратчайшие сроки.

Многие пользователи интернета публиковали посты в социальных сетях касательно отключения света. В некоторых из них упоминалось, что над подстанцией в Сержи-Понтуаз можно было наблюдать «синеватое свечение».