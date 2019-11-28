Самара, , 10:30 — REGNUM Бывшего консультанта Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству осудили за получение взятки в Самарской области. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в октябре прошлого года обвиняемый получил в рамках оперативного эксперимента от представителя коммерческой фирмы взятку 200 тысяч рублей (в том числе 10 тысяч рублей — деньгами и 190 тысяч рублей в виде муляжа денежных средств). За эти деньги чиновник должен был подготовить материалы по актированию рыбоводных мощностей, составить и подписать акты обследования производственных мощностей компании. Кроме этого, обвиняемый должен был способствовать подписанию данных документов членами комиссии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Отмечается, что сопровождение по нему осуществляли сотрудники УФСБ РФ по Самарской области.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил штраф в доход Российской Федерации в размере 1,5 миллиона рублей.