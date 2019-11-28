Норильск, Красноярский край, , 10:25 — REGNUM В Красноярском крае по подозрению в убийстве жителя Норильска задержаны двое подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 ноября в Следственном комитете РФ.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ возбуждено по факту убийства 41-летнего мужчины в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Норильске.

Задержаны подозреваемые — 15-ти и 16-летний подростки. Они дали признательные показания.

По предварительной версии следствия, вечером 25 ноября двое пьяных подростков незаконно проникли в квартиру к норильчанину. На почве возникших ранее личных неприязненных отношений они избили мужчину. Злоумышленники били его руками и ногами, а также предметами мебели. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подростков задержали. Решается вопрос об их заключении под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, группа подростков ограбила пенсионерку в Красноярском крае.