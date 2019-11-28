Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела. Об этом сообщает 28 ноября источник в правоохранительных органах региона.

Министра подозревают в превышении должностных полномочий, однако помимо Быковской в деле есть другие фигуранты.

«Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ», — цитирует собеседника ТАСС.

Источник уточнил, что уголовное дело связано с нарушением антимонопольного законодательства. Официального подтверждения этих сведений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в минздраве Ростовской области начались обыски, правоохранители также пришли по месту жительства подчиненных Быковской.

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