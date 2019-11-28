Выборг, Ленинградская область, , 10:21 — REGNUM В Ленинградской области раскрыта кража пожертвований из монастыря на сумму около 3 млн рублей, совершенная в конце октября 2019 года. Похитителем ювелирных изделий, пожертвованных монастырю, оказался ранее судимый житель Ярославской области.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло в ночь на 26 октября в Константино-Еленинском женском монастыре на улице Советской поселка Ленинское Выборгского района Ленобласти. Был похищен ящик с пожертвованиями, в котором находились сотни ювелирных изделий. Позже вскрытый ящик был найден на колокольне монастыря.

Как сообщает 28 ноября агентство «Оперативное прикрытие», задержан подозреваемый в краже 28-летний уроженец Ярославской области, проживающий в Выборгском районе Ленобласти. Похищенное имущество частично изъято.

Как выяснилось, злоумышленник находится в федеральном розыске как скрывшийся от суда по делу о незаконном хранение наркотиков в крупном размере.

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