Туринск, Свердловская область, , 10:18 — REGNUM На Среднем Урале в суд передано уголовное дело в отношении гражданки Киргизии, обвиняемой в покушении на мелкую взятку (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, попытка подкупить начальника отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Туринскому району была осуществлена 16 сентября 2019 года. В тот день обвиняемая обратилась в отделение с просьбой продлить срок пребывания на территории России на один год. Получив законный отказ, женщина предложила сотруднику полиции взять конверт, в котором находилась одна тысяча рублей.

Несмотря на то, что обвиняемой пояснили, что её действия являются противозаконными, она настаивала и вновь предлагала конверт. В итоге начальник отдела по вопросам миграции сообщил об инциденте в дежурную часть, после чего в отношении гражданки Киргизии возбуждено уголовное дело.