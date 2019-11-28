Клин, Московская область, , 10:18 — REGNUM В Клину задержали подозреваемого в серии краж оборудования систем противопожарной безопасности на общую сумму свыше 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным клинского ОМВД, задержанный вместе с подельниками проникал в многоквартирные дома, используя ключи от домофонов. Подозреваемые снимали решетки в шахтах со второго по последние этажи и похищали электроприводы для клапанов систем дымоудаления. Похищенное выносили в рюкзаках. Таким образом удалось украсть порядка 100 единиц спецоборудования общей стоимостью свыше 1 млн рублей.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту его проживания в г. Москве. В квартире мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли ключи от домофонов, мобильные телефоны и инструменты, используемые при совершении преступления», — заявила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».