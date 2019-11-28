Клин, Московская область, 28 ноября 2019, 10:18 — REGNUM В Клину задержали подозреваемого в серии краж оборудования систем противопожарной безопасности на общую сумму свыше 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данным клинского ОМВД, задержанный вместе с подельниками проникал в многоквартирные дома, используя ключи от домофонов. Подозреваемые снимали решетки в шахтах со второго по последние этажи и похищали электроприводы для клапанов систем дымоудаления. Похищенное выносили в рюкзаках. Таким образом удалось украсть порядка 100 единиц спецоборудования общей стоимостью свыше 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».