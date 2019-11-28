Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, ставшую фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, под статью могла подвести утилизация медицинских отходов.

«Татьяна Быковская попалась на утилизации медицинских отходов. Ранее ФАС России увидела признаки антикоррупционного соглашения в конкурсе между минздравом, рядом медицинских учреждений области и фирмой-победителем ООО «Центр 100 Ростова-на-Дону», — пишет telegram-канал «Выстрел в голову».

Официального подтверждения или опровержения информации о причинах задержания, как и о самом задержании Быковской, пока не поступало.

ИА REGNUM ранее сообщало, что помимо чиновницы под следствие попали и другие сотрудники минздрава Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Ростовской области попала под следствие

Читайте развитие сюжета: Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ