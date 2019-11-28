Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM Следственные действия проводятся в Министерстве здравоохранения Ростовской области. Об этом сообщает 28 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Обыски в министерстве начались после задержания министра здравоохранения Татьяны Быковской. Правоохранители также посетили сотрудников министерства по месту жительства.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и регионального Минздрава пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Быковская стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Она возглавляет Минздрав Ростовской области с 2004 года.

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