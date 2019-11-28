Уфа, , 10:10 — REGNUM Спасатели Уфы, после ДТП, извлекли из искореженного автомобиля 21-летнего пассажира. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По словам спасателей, вечером 27 ноября к ним на пульт поступило сообщение о дорожно транспортном происшествии с участием автомашины «Дэу Нексия» на проспекте Салавата Юлаева под путепроводом ул. Губайдуллина. Выехав на место аварии, спасатели извлекли с заднего сидения автомобиля пассажира 1998 года рождения.

Отмечается, что водитель машины 1997 года рождения и его пассажир госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.