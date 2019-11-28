Улан-Удэ, 28 ноября 2019, 10:02 — REGNUM В столице Бурятии женщина подверглась нападению со стороны собаки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора, животное повалило на землю возвращавшуюся с работы улан-удэнку и искусало ей руки, а также разорвало пуховик, купленный за три дня до этого.
Женщины обратилась в травмпункт, после чего подала жалобу на хозяина собаки. Последний был признан виновным, ему назначен штраф в размере двух тыс. рублей.
Кроме того, районный суд частично удовлетворил требования пострадавшей, взыскав с ответчика стоимость пуховика, лекарств, расходы на судебно-медицинскую экспертизу и компенсацию морального вреда на общую сумму около 35 тысяч рублей.
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