Улан-Удэ, , 10:02 — REGNUM В столице Бурятии женщина подверглась нападению со стороны собаки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора, животное повалило на землю возвращавшуюся с работы улан-удэнку и искусало ей руки, а также разорвало пуховик, купленный за три дня до этого.

Женщины обратилась в травмпункт, после чего подала жалобу на хозяина собаки. Последний был признан виновным, ему назначен штраф в размере двух тыс. рублей.

Кроме того, районный суд частично удовлетворил требования пострадавшей, взыскав с ответчика стоимость пуховика, лекарств, расходы на судебно-медицинскую экспертизу и компенсацию морального вреда на общую сумму около 35 тысяч рублей.

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