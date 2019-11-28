Волгоград, , 09:57 — REGNUM Годовалая девочка, ожидающая операцию по трансплантации почки у ведущего российского врача в этой области Михаила Кабаака, скончалась в Волгограде. Об этом сообщили представители инициативной группы родителей пациентов трансплантолога.

Девочка находилась в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) с февраля 2019 года и была первой пациенткой, которая поступила туда после решения о создании отделения и расширении программы. Операцию планировали провести с октября по декабрь. Ребёнок находился в списках детей, которым хирургическое вмешательство требовалось срочно, эти списки были переданы директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елене Байбариной, сообщает сетевое издание NEWSru.com.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаила Кабаака, который единственный в стране проводит пересадку почек грудным детям, уволили в начале ноября из НЦЗД из-за отсутствия ставок — глава НЦЗД Андрей Фисенко заявил, что это решение принято в связи с претензиями к применяемому трансплантологом при операциях препарату алемтузумаб.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что «всем детям, которые ожидали и ожидают пересадки почки, медицинская помощь будет оказана в необходимом объёме». До 2 декабря НЦЗД закрыт на карантин.

Об этом: Всем детям окажут помощь — Скворцова о ситуации с трансплантологом Кабааком